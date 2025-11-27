День матери
27 ноября 2025 в 07:32

Беру три ингредиента и выходит салат «Калейдоскоп»: настолько легко, что можно готовить каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Беру три ингредиента, не считая майонеза, и выходит изумительный салат «Калейдоскоп». Настолько легко, что можно готовить не только на праздники, а каждый день.

Вам понадобится: 300 г отварного или обжаренного куриного филе, 1 банка красной консервированной фасоли (около 400 г), 200 г готовой моркови по-корейски и 100–150 г майонеза для заправки. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками или порвите на волокна. Слейте жидкость с красной фасоли. Смешайте в салатнике курицу, фасоль и морковь по-корейски. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Салат не требует соли, так как морковь по-корейски и майонез уже дают достаточную соленость и пикантность.

Вкус этого салата — это настоящий калейдоскоп ощущений: нежная и питательная курица, сладковатая и сытная фасоль, а также острая, пряная и хрустящая морковь. Майонез связывает все компоненты в единую гармоничную композицию. Это блюдо поражает контрастом текстур и балансом вкусов, оно идеально подходит для тех, кто ценит и сытность, и пикантность.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Минутка» с крабовыми палочками: сделаете быстрее, чем прочитаете рецепт.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
