Украинская кулебяка с капустой и яйцом — целое сокровище из теста с начинкой. Подаем с горячим бульоном

Это блюдо — настоящее сокровище украинской кухни, сытный и внушительный пирог, который сам по себе может стать главным угощением на столе. Кулебяка отличается от обычных пирогов своим размером, многослойной начинкой и невероятно сочным нутром под румяной, хрустящей корочкой. Классическое сочетание тушёной капусты с яйцом в ней достигает идеальной гармонии, а подача с горячим бульоном превращает трапезу в истинное наслаждение.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 20 г свежих дрожжей; для начинки — 1 кг свежей капусты, 5 яиц, 2 луковицы, 50 г сливочного масла, соль, перец. Разведите дрожжи в тёплом молоке с сахаром. В муку добавьте соль, растопленное масло, яйцо и дрожжевую смесь. Замесите тесто и дайте ему подойти в тепле 1,5 часа. Для начинки тонко нашинкуйте капусту и потушите с маслом и мелко нарезанным луком до мягкости. Яйца отварите, порубите и смешайте с остывшей капустой. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольник. Выложите начинку по центру, края теста защипните «косичкой». Дайте пирогу расстояться 20 минут. Смажьте взбитым желтком и сделайте на поверхности несколько проколов для выхода пара. Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте кулебяку тёплой, нарезанной на порции, с горячим куриным или овощным бульоном.

