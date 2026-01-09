Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 10:58

Бросила в горшочки эти ингредиенты и отдыхаю: невероятное домашнее жаркое

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это жаркое — тот самый случай, когда достаточно все нарезать, разложить по горшочкам и спокойно заниматься своими делами. Духовка сделает остальное. В итоге получается по-настоящему домашнее блюдо: ароматное, сытное, с нежным мясом и овощами, пропитанными соками друг друга. Идеальный вариант для семейного обеда или ужина без суеты.

Ингредиенты: свинина — 700 г, картофель — 5 шт., лук крупный — 1 шт., морковь крупная — 1 шт., болгарский перец — 1-2 шт., помидоры — 2-3 шт., сметана — 200 г, прованские травы — по вкусу, черный перец — по вкусу, соль — по вкусу, сыр — 200 г, зелень — по вкусу.

Приготовление: мясо нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте прованские травы и оставьте мариноваться на 30 минут. Овощи подготовьте заранее: картофель нарежьте кубиками, лук мелко измельчите, морковь натрите на крупной терке, болгарский перец нарежьте кубиками или брусочками, помидоры — полукольцами. В горшочки выкладывайте слоями. На дно положите картофель, слегка посолите и смажьте небольшим количеством сметаны. Затем выложите морковь, болгарский перец, помидоры (снова слегка посолите), лук и маринованное мясо. Сверху щедро смажьте сметаной и влейте немного воды — до уровня последнего слоя. Запекайте жаркое при 220 °C около 30–35 минут под крышками. Затем крышки снимите, посыпьте тертым сыром и верните горшочки в духовку еще на 30 минут.

