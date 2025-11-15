Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Минутка» с крабовыми палочками: приготовите быстрее, чем прочитаете рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Минутка» с крабовыми палочками спасет вас, когда нужно за пару минут накрыть стол. Его вы приготовите быстрее, чем прочитаете рецепт.

Вкус этого салата — это удачное сочетание нежных крабовых палочек с легкой сладковатой ноткой, сочных помидоров, хрустящего болгарского перца и сливочного сыра.

Для его приготовления вам понадобится: 250 г крабовых палочек, 2 болгарских перца, 3 помидора, 150 г твердого сыра, майонез для заправки. Крабовые палочки нарежьте кубиками или разберите на волокна, болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой, помидоры нарежьте небольшими кусочками, сыр натрите на крупной терке. Все ингредиенты поместите в глубокую миску, заправьте майонезом по вкусу и тщательно перемешайте. Салат готов к подаче сразу после приготовления, но если дать ему настояться 10–15 минут, вкус станет более гармоничным.

Салат получается легким, освежающим и в меру сытным. Это блюдо особенно оценят занятые хозяйки, студенты и все, кто ценит свое время, но не готов отказываться от вкусной и разнообразной пищи.

