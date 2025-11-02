Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 09:28

Салат «Мужской» — наедитесь с пары ложек: после него есть не хочется полдня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Мужской» готовится из простых и недорогих ингредиентов, но получается настолько сытным, что вы наедитесь с пары ложек. После него есть не хочется полдня!

Вам понадобится: 400 г куриных сердечек, 3 маринованных огурца, 3 яйца, 150 г твердого сыра, 1 луковица. Для маринада лука смешайте 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Лук нарежьте полукольцами, залейте маринадом на 20 минут. Сердечки отварите в подсоленной воде 20 минут, нарежьте пластинами. Яйца и огурцы нарежьте кубиками, сыр натрите. Смешайте все ингредиенты, добавьте маринованный лук. Для заправки соедините 4 ст. л. майонеза с 1 ст. л. кетчупа.

Вкус получается насыщенным и пикантным: нежные сердечки отлично гармонируют с кислинкой огурцов и лука, сыр добавляет сливочности, а заправка с кетчупом придает пикантную сладковатую ноту. Этот салат особенно хорош с черным хлебом и станет отличным блюдом для сытного ужина.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки.

