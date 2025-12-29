Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 17:25

ХАМАС подтвердил смерть главы военного крыла в Газе

ХАМС подтвердил кончину главы военного крыла в Газе Мухаммеда Синвара

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press
Руководство ХАМАС подтвердило смерть лидера боевого крыла в Газе Мухаммеда Синвара, сообщает Reuters. Еще в мае 2025 года представители ЦАХАЛ сообщили о его гибели, а также ликвидации спикера группировки Абу Убайды.

ХАМАС подтвердил в понедельник, что пресс-секретарь его вооруженного крыла Абу Убайда и тогдашний глава Газы Мохаммед Синвар были убиты в ходе войны в Газе в начале этого года. В мае израильские военные заявили об убийстве Синвара, младшего брата бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара, — говорится в публикации.

Ранее израильская армия сообщила об уничтожении высокопоставленного командира движения ХАМАС Раеда Саада в секторе Газа. По их данным, он являлся одним из организаторов резни 7 октября 2023 года.

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС согласилось выполнить первоначальные шаги по разоружению, в том числе изъять у мятежников тяжелое вооружение. Кроме того, сообщалось, что группировка также подтвердила Вашингтону готовность отказаться от управления сектором Газа.

ХАМАС
Ближний Восток
Палестина
сектор Газа
