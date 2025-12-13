Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 19:41

Израиль подтвердил ликвидацию одного из организаторов атаки в 2023 году

ЦАХАЛ ликвидировал главу штаба вооружений ХАМАС в Газе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении высокопоставленного командира движения ХАМАС Раеда Саада в секторе Газа, сообщили военные. Он, по их данным, отвечал за восстановление боевых возможностей группировки.

Сегодня, 13 декабря, ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали главу штаба по производству вооружений в военном крыле террористической организации ХАМАС и одного из организаторов резни 7 октября 2023 года, Раеда Саада, — говорится в сообщении.

Днем ранее израильские военные атаковали юг и восток Ливана. В частности, были обстреляны девять районов. Удары были нанесены по целям, связанным с движением «Хезболла».

До этого ХАМАС согласилось выполнить первоначальные шаги по разоружению, в том числе изъять у мятежников тяжелое вооружение. Группировка также подтвердила США готовность отказаться от управления сектором Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представители ХАМАС передали Тель-Авиву останки, которые не принадлежат захваченным ранее заложникам. Политик отметил, что родственники погибших уведомлены.

ЦАХАЛ
ХАМАС
Ближний Восток
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский журналист предупредил Украину о скорой утрате Одессы
Центр «Россия» представил новую интерактивную сказочную выставку
ЧП повлияло на движение поездов в Самару и Москву
Суд выяснил новые подробности о компаниях Иванова
Сборную Аргентину могут отстранить от ЧМ-2026
«Обвал» ипотечного рынка, Gucci Mane в Москве, удар по Одессе: что дальше
«Не дают покоя гитлеровские лавры»: в ГД высказались о новых планах СБУ
«Никаких гадких вопросов»: Лукашенко поставил журналистке строгое условие
Смешиваю творог и лимон: свежая намазка для бутербродов!
Названа одна из причин «тихого» инфаркта
Радиоперехват раскрыл состояние бойцов «Азова» на Рубцовском направлении
Израиль подтвердил ликвидацию одного из организаторов атаки в 2023 году
Эйсмонт рассказала, куда отправили 100 помилованных Лукашенко осужденных
Главная елка Саратова рухнула
В Росгвардии опровергли слухи о наказании повара, снявшего видео с Macan
Промсвязьбанк подсчитал стоимость Домодедово перед приватизацией
Роскосмос обсудит с NASA перекрестные полеты на МКС
Новогодняя история возвращается: яркие кадры с кинопремьеры «Елки-12»
Роман Маргариты Симоньян назвали суперактуальным
В офисе Зеленского произошли очередные кадровые перестановки
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.