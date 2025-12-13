Израиль подтвердил ликвидацию одного из организаторов атаки в 2023 году

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении высокопоставленного командира движения ХАМАС Раеда Саада в секторе Газа, сообщили военные. Он, по их данным, отвечал за восстановление боевых возможностей группировки.

Сегодня, 13 декабря, ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали главу штаба по производству вооружений в военном крыле террористической организации ХАМАС и одного из организаторов резни 7 октября 2023 года, Раеда Саада, — говорится в сообщении.

Днем ранее израильские военные атаковали юг и восток Ливана. В частности, были обстреляны девять районов. Удары были нанесены по целям, связанным с движением «Хезболла».

До этого ХАМАС согласилось выполнить первоначальные шаги по разоружению, в том числе изъять у мятежников тяжелое вооружение. Группировка также подтвердила США готовность отказаться от управления сектором Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представители ХАМАС передали Тель-Авиву останки, которые не принадлежат захваченным ранее заложникам. Политик отметил, что родственники погибших уведомлены.