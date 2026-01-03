Новый год — 2026
03 января 2026 в 11:13

Посольство США забило тревогу из-за событий в Венесуэле

Посольство США призвало американских граждан отказаться от поездок в Венесуэлу

Дипломатическая миссия Соединенных Штатов призвала американских граждан воздержаться от любых поездок на территорию Венесуэлы. Посольство также заявило, что оно в курсе сообщений о взрывах в Каракасе и его окрестностях. Американцам, которые уже находятся в Венесуэле, рекомендовано не покидать свои дома.

Необходимые действия: не ездите в Венесуэлу, гражданам США, находящимся в Венесуэле, следует оставаться на месте и немедленно покинуть его, как только это станет безопасно. Наладьте несколько способов связи с друзьями и родственниками за пределами Венесуэлы, — сказано в заявлении.

Ранее в администрации президента США отказались от каких-либо комментариев по поводу взрывов в столице Венесуэлы Каракасе. Представитель Министерства обороны США также уклонился от ответов на вопросы журналистов, переадресовав их в Белый дом.

Журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс утверждает, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по территории Венесуэлы. По ее информации, глава государства поручил атаковать военные объекты южноамериканской страны.

