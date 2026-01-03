В Госдуме объяснили, почему Федоров может стать главой Минобороны Украины Депутат Колесник: Федоров может стать главой Минобороны Украины в угоду Западу

Кандидатура нового министра обороны Украины Михаила Федорова могла быть выбрана президентом Владимиром Зеленским по совету западных лидеров, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, благодаря этому глава киевского режима пытается сохранить свои позиции.

Полагаю, что идея о смене главы Министерства обороны Украины была подана главе киевского режима от западных лидеров для того, чтобы затянуть конфликт как можно дольше. Все решения Зеленского в последнее время связаны с тем, чтобы спасти свою шкуру. В том числе и ценой жизни других: он продолжает убирать своих конкурентов, — заявил Колесник.

Депутат отметил, что кандидатура Федорова на новом месте могла быть также предложена из-за его работы в направлении цифровых технологий. Однако, по мнению Колесника, приход новых лиц к власти на Украине без смены руководства ничего не изменит.

Мне кажется, Зеленский считает, что в кандидатуре Федорова на пост министра обороны есть определенный смысл, потому что ранее Федоров занимал пост министра по цифровым трансформациям, а за ними будущее. Однако любые перестановки в правительстве Украины бессмысленны, пока главарь киевского режима находится у власти, — заключил Колесник.

Ранее Зеленский заявил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Федорову стать новым министром обороны. По его словам, пришло время сменить формат работы ведомства.