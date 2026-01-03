Атака США на Венесуэлу
03 января 2026 в 20:25

Министр экологии Татарстана Шадриков внезапно покинул пост

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков Фото: Илья Питалев/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»/РИА Новости
Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков покинул пост, передает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники. Он работал на этой должности с 2018 года. После выборов главы Татарстана в сентябре 2025 года Шадриков был вновь утвержден министром.

Источники сообщили, чиновник переходит на работу в Москву. По их информации, новая должность будет связана с природоохранной сферой. Кто возглавит минэкологии Татарстана после его ухода, пока не объявлено.

Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Александра Шадрикова орденом «Дуслык». Власти отметили его вклад в улучшение экологической ситуации в республике.

До прихода в министерство Шадриков руководил Дрожжановским районом Татарстана с 2013 года, а ранее, с 2011-го, возглавлял администрацию Засвияжского района Ульяновска.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин возложил временное исполнение обязанностей полпреда кабмина в Конституционном и Верховном судах на Павла Степанова. На этом посту он сменил Михаила Барщевского, который ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста — 27 декабря юристу исполнилось 70 лет.

