Россиянам объяснили, могут ли уволить за сон на работе Маркетолог Виноградов: увольнения за сон на работе будут редкими в 2026 году

Массовых увольнений за сон на работе в 2026 году не будет, заявил в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор ведущего агентства маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Владимир Виноградов. По его словам, риск увольнения сохраняется только в организациях с жесткой регламентацией процессов — на производстве, транспорте, в охранных структурах.

Там нарушение режима труда несет прямые последствия для безопасности. Но в 2026 году количество увольнений за сон на работе может увеличиться незначительно, — подчеркнул специалист.

Он отметил, что судебная практика по таким делам обычно остается на стороне сотрудников. Кроме того, распространение удаленной и гибридной занятости снижает количество подобных инцидентов, поскольку контролировать сон вне офиса практически невозможно, резюмировал Виноградов.

Ранее сообщалось, что к концу 2025 года почти каждый второй работающий россиянин столкнулся с эмоциональным выгоранием. Согласно результатам опроса, признаки выгорания есть у 48% респондентов. О постоянной усталости говорят 68% россиян. В топ жалоб также вошли регулярный стресс и повышенная раздражительность.