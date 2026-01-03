Новый год — 2026
03 января 2026 в 15:23

«Легальны уже много лет»: Ботн о загадочной смерти биатлониста Баккена

Ботн пресек спекуляции о гипоксической маске в смерти биатлониста Баккена

Сиверт Баккен Сиверт Баккен Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер общего зачета Кубка мира Йохан-Олав Ботн рассказал, что лично обнаружил мертвым своего товарища по команде Сиверта Баккена. Он призвал не спекулировать на теме о гипоксической маске, в которой нашли 27-летнего спортсмена.

Гипоксические маски легальны уже много лет. Сиверт действовал полностью законно. Все было в рамках правил, — подчеркнул Ботн.

Биатлонист уточнил, что в первые минуты находился в состоянии шока и пытался оказать помощь. Он добавил, что не смог дозвониться в экстренные службы и побежал искать помощь.

Лишь когда приехала скорая, я осознал, что произошло. Это был полный шок и паника, — отметил биатлонист.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин предположил, что Баккен мог умереть из-за отравления углекислым газом. По его мнению, гипоксическая маска, которую нашли на спортсмене, могла быть в неисправном состоянии.

Между тем в СМИ появилась информация, что гипоксическая маска Баккена была установлена на режим, имитирующий высоту в 7000 метров над уровнем моря. Такая настройка означает, что воздух, поступавший в легкие спортсмена, содержал крайне низкую концентрацию кислорода.

Гипоксическая маска — это тренажер, который делает воздух «реже», как в горах, снижая количество кислорода. Спортсмены надевают ее, чтобы развивать выносливость и тренировать дыхание в сложных условиях.

