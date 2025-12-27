Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 17:15

Появились новые подробности смерти биатлониста Баккена

VG: в момент смерти на Баккене была маска, настроенная на 7000 м над морем

Сиверт Баккен Сиверт Баккен
Читайте нас в Дзен

Гипоксическая маска, надетая на трехкратного чемпиона Европы по биатлону Сиверта Баккена в момент его гибели, была установлена на режим, имитирующий высоту в 7000 метров над уровнем моря, сообщает норвежская газета VG. Такая настройка означает, что воздух, поступавший в легкие спортсмена, содержал крайне низкую концентрацию кислорода.

Как сказано в публикации, подобные тренировки используются для стимуляции выработки эритроцитов в условиях кислородного голодания, что в перспективе должно повышать выносливость организма.

Ранее Олимпийский комитет Норвегии заявил, что не рекомендует использовать симуляторы высоты для спортсменов. Такое обращение стало реакцией на смерть Баккена.

До этого стало известно, что когда Баккен был найден мертвым, на нем была надета гипоксическая маска. В Норвежской ассоциации биатлона отметили, что пока неясно, для чего спортсмен ее использовал.

Между тем терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин считает, что биатлонист мог умереть из-за отравления углекислым газом. По его словам, существует вероятность неисправности маски.

Норвегия
спорт
биатлонисты
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Катастрофа»: Зеленского предупредили о страшных последствиях обысков НАБУ
Подпольщики ликвидировали двух сотрудников ТЦК в Одесской области
У друга Зеленского нашли жучок в необычном месте
В Европе задержали девять человек с «черной кассой» для ХАМАС
Перевозивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик обрел новый дом
Объект теплоснабжающей организации попал под удар в Горловке
Зеленский перед встречей с Трампом остановится в одной стране
Водитель сбил бабушку с двумя внучками и попал на видео
Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА над Москвой
Продюсер предрек конец популярности уехавшего из России комика
В ВСУ «полетели головы» после потери Северска
Самый опасный британский маньяк провел 47-е Рождество в стеклянной камере
Звезду сериала «Бригада» госпитализировали с жалобами на сердце
На Украине сотрудники ТЦК «мобилизовали» священника из больницы
Буранная метель и дубак до −20? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Аэропорт Шереметьево ограничил работу в целях безопасности
Страны НАТО ужаснулись ударам возмездия России по Украине
Собянин заявил об отражении атаки летевших на Москву трех дронов
Любимые закуски к игристому: красная икра, сыр и морепродукты
В Подмосковье задержали семерых пособников майнеров из «Россетей»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.