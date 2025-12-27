Появились новые подробности смерти биатлониста Баккена VG: в момент смерти на Баккене была маска, настроенная на 7000 м над морем

Гипоксическая маска, надетая на трехкратного чемпиона Европы по биатлону Сиверта Баккена в момент его гибели, была установлена на режим, имитирующий высоту в 7000 метров над уровнем моря, сообщает норвежская газета VG. Такая настройка означает, что воздух, поступавший в легкие спортсмена, содержал крайне низкую концентрацию кислорода.

Как сказано в публикации, подобные тренировки используются для стимуляции выработки эритроцитов в условиях кислородного голодания, что в перспективе должно повышать выносливость организма.

Ранее Олимпийский комитет Норвегии заявил, что не рекомендует использовать симуляторы высоты для спортсменов. Такое обращение стало реакцией на смерть Баккена.

До этого стало известно, что когда Баккен был найден мертвым, на нем была надета гипоксическая маска. В Норвежской ассоциации биатлона отметили, что пока неясно, для чего спортсмен ее использовал.

Между тем терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин считает, что биатлонист мог умереть из-за отравления углекислым газом. По его словам, существует вероятность неисправности маски.