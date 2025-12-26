Фото: 1. Вот и все, Лурье победила. «Стыд, страх перед будущим, опустошенность»: безутешная Долина покидает квартиру в Хамовниках 2. «Грядет катастрофа». На

Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена ОК Норвегии рекомендовал не использовать симуляторы высоты после смерти Баккена

Олимпийский комитет Норвегии в Facebook (деятельность в РФ запрещена) заявил, что не рекомендует использовать симуляторы высоты для спортсменов. Такое обращение стало реакцией на смерть норвежского биатлониста Сиверта Баккена.

В ожидании фактов по трагическому случаю НОК Норвегии принял решение и сообщил спортивным федерациям, что не рекомендует использование симуляторов высоты для спортсменов, которые могут ее использовать, — сказано в сообщении.

Баккен является трехкратным чемпионом Европы и победителем этапа Кубка мира. В последний раз он выходил на старт 21 декабря в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции, где занял 20-е место.

Ранее стало известно, что когда Сиверт Баккен был найден мертвым, на нем была надета гипоксическая маска. В Норвежской ассоциации биатлона отметили, что пока неясно, для чего спортсмен ее использовал.

Между тем терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин считает, что биатлонист мог умереть из-за отравления углекислым газом. По его словам, существует вероятность неисправности маски.

