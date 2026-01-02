Новый год — 2026
Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Куриные трубочки всегда исчезают со стола первыми — проверено не раз. Нежное куриное филе, сочная сырно-яичная начинка и румяная корочка делают эти трубочки по-настоящему универсальными: и на ужин, и к празднику. Отличная альтернатива котлетам, когда хочется чего-то поинтереснее, но без сложностей.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, сыр — 30 г, яйца варёные — 2 шт., зелёный лук — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, сметана — 1 ч. л. с горкой, яйца сырые — 2 шт., мука — для панировки, растительное масло — 3 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: куриное филе нарезают пластами толщиной около 0,7 см, накрывают плёнкой и аккуратно отбивают с двух сторон, затем солят и перчат. Для начинки натирают варёные яйца и сыр, добавляют мелко нарезанный зелёный лук, чеснок и сметану, хорошо перемешивают. На край каждой отбивной выкладывают начинку и сворачивают плотным рулетиком. Яичные белки взбивают с щепоткой соли до плотной пены, затем аккуратно вмешивают желтки. Каждый рулет обваливают в муке, затем окунают в яичную смесь и обжаривают на сковороде с растительным маслом под крышкой до золотистой корочки со всех сторон.

Ранее мы делились рецептом вкусного супа с копченостями и кукурузой. То что нужно желудку после праздников и тонны майонеза.

Проверено редакцией
