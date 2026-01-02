Новый год — 2026
02 января 2026 в 12:13

Российские министры превратили детские мечты в реальность

Главы Минспорта и Минкульта исполнили мечты детей в рамках «Елки желаний»

«Елка желаний» «Елка желаний» Фото: МИД РФ/РИА Новости
В рамках благотворительной новогодней акции «Елка желаний» министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев исполнил желание ростовского школьника Дмитрия Онищенко. 16-летний подросток, имеющий первый взрослый разряд по плаванию, мечтал попасть на мастер-класс к легендарному пловцу Александру Попову.

Министр культуры Ольга Любимова также приняла участие в акции. Она сняла с елки шары с пожеланиями троих детей. Среди них было желание 17-летнего Владимира из Москвы попробовать себя в роли диктора в метро, мечта семилетнего Романа из Удмуртии побывать водителем бетономешалки и просьба 10-летней Маши из Горловки. Девочка очень хотела получить в подарок виолончель. Любимова пообещала организовать исполнение желаний для мальчиков, договорившись с коллегами, а для Маши подготовила не только музыкальный инструмент, но и экскурсионную поездку в Музей музыки.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 15-летней Ладаславы Тырдовой из Перми. Девочка попросила хоккейный шлем. Чернышенко организовал для нее личную встречу с прославленным советским и российским хоккеистом, олимпийским чемпионом Валерием Каменским. Церемония вручения подарка прошла в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что при проведении благотворительной новогодней акции «Елка желаний» было реализовано несколько дополнительных социальных инициатив. Более 6700 семей, а также 39 одиноких пожилых граждан, смогли получить поддержку в рамках этих специальных направлений. Помощь также была предоставлена 185 приютам, в которых содержатся животные.

