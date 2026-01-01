Я даже не варю бульон, и получается улетно: вкусный суп с копченостями и кукурузой — то, что нужно желудку после тонны майонеза

Суп с копченостями и кукурузой — про насыщенный аромат, мягкую сладость кукурузы и уютное ощущение домашней еды. Копчености делают вкус глубоким без долгой варки, а овощи и сливочная подача идеально балансируют блюдо. Отличный вариант, когда хочется сытного, но не тяжелого супа.

Ингредиенты: вода или бульон (овощной, куриный) — 1–1,5 л, копченая индейка или курица — 250 г, бекон — 50 г, белое сухое вино — 70 мл, морковь — 2 средние, картофель — 3–4 шт., консервированная кукуруза — 2/3 банки (примерно 220 г), лук репчатый — 1 шт., майоран — 1/2 ч. л., лавровый лист — 1 шт., петрушка — по вкусу, соль и перец — по вкусу, сметана или сливки — для подачи.

Приготовление: бекон нарезают небольшим кубиком и отправляют в кастрюлю с толстым дном, слегка обжаривают до появления аромата, затем добавляют нарезанные лук и морковь и готовят еще около 5 минут до мягкости, вливают белое вино и дают ему выпариться в течение минуты, после чего добавляют произвольно нарезанную копченую индейку, очищенный и нарезанный картофель и заливают водой или бульоном, доводят до кипения, пробуют и при необходимости корректируют соль, так как копчености уже дают насыщенный вкус, добавляют майоран и лавровый лист и варят около 15 минут, затем кладут кукурузу и готовят еще 5 минут, в самом конце всыпают мелко нарезанную петрушку и снимают суп с огня. Подают со сливками и пармезаном.

