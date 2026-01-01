Новый год — 2026
Простой картофельный суп с луком и чесноком: то, что нужно после веселья, — вкуснятина с сухариками

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Легкий, ароматный и удивительно уютный суп, который идеально подойдет для восстановления сил после праздников. Он не перегружает вкус, но при этом отлично согревает и насыщает. Подача с хрустящими сухариками делает блюдо особенно домашним и аппетитным.

Ингредиенты: оливковое масло, лук — 1 шт., чеснок — 6-7 зубчиков, картофель — 4-5 клубней, овощные бульонные кубики — 1-2 шт., черный перец — по вкусу, кумин — по вкусу, хлеб — для сухариков.

Приготовление: картофель очистите и нарежьте небольшими кусочками, лук мелко нарежьте, чеснок измельчите, оставив 1-2 зубчика целыми. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до мягкости и легкой прозрачности, затем добавьте измельченный чеснок и прогрейте его 1 минуту, не допуская подгорания. Влейте около 2 литров воды, доведите до кипения, добавьте бульонный кубик и картофель и варите до полной мягкости. Пока суп готовится, хлеб нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде с каплей оливкового масла до румяной корочки. В конце варки добавьте в суп оставшийся чеснок, приправьте черным перцем и кумином по вкусу и сразу подавайте, щедро посыпав хрустящими сухариками.

Ранее мы делились рецептом, за который вы поблагодарите 1 и 2 января. Мгновенная вкуснятина: супец с охотничьими колбасками и рисом вернет к жизни.

