15 марта 2026 в 17:01

Картофель не жарю, готовлю другим способом: получается полноценное горячее с курицей и овощами в сковороде

Картофель не жарю, готовлю другим вкуснейшим способом в сковороде. Получается полноценное горячее с курицей и овощами. Это идеальное блюдо для занятых хозяек — простое и сытное.

Для приготовления понадобится: 6–8 куриных голеней или бедер, 5–6 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец, паприка, лавровый лист, растительное масло, зелень.

Рецепт: курицу посолите, поперчите. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте голени со всех сторон до румяной корочки. Добавьте нарезанный кубиками лук и тертую морковь, обжаривайте вместе с курицей 5–7 минут. Картофель нарежьте крупными дольками или кубиками, высыпьте в сковороду. Добавьте паприку, лавровый лист, посолите, поперчите.

Влейте около стакана воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 30–40 минут до готовности картофеля. Подавайте горячим, щедро посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить яркое горячее без майонеза и маринования: куриные кармашки с запеченными овощами.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
