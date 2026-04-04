Порционный салат «Курица в раю» для женских посиделок: курица, ананас и легкая заправка — без грамма майонеза

Никаких больше тяжелых салатов с майонезом: готовлю куриный салат с ананасом и сельдереем — легкий, свежий, идеально под бокал белого вина.

Этот салат покорит не только вкусом, но и легкостью приготовления, а ингредиенты доступны в любом супермаркете. Буквально 20 минут — и на вашем столе настоящее итальянское блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриной грудки (вареная или запеченная), 1 банка консервированного ананаса (200 г), 2 стебля сельдерея, 2 столовые ложки натурального йогурта или сметаны, соль и перец по вкусу, зелень для украшения.

Курицу нарежьте небольшими кубиками. Ананас и сельдерей нарежьте так же. Все ингредиенты смешайте в миске, заправьте йогуртом, посолите, поперчите. Разложите салат по порционным стаканчикам или креманкам. Украсьте веточкой петрушки или кинзы. Подавайте охлажденным — этот салат идеален для праздничного фуршета, романтического ужина или легкого перекуса под бокал белого вина.

