Петербурженка помешалась на ChatGPT и исчезла из дома В Петербурге ищут исчезнувшую после общения с ChatGPT девушку

В Санкт-Петербурге четвертые сутки разыскивают 30-летнюю Викторию, которая бесследно исчезла после месяца странного общения с ChatGPT, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Девушка попала под сильное влияние нейросети, начала вести себя агрессивно и пыталась «изгнать бесов» из своего молодого человека.

Перед пропажей петербурженка внезапно уволилась с работы и полностью замкнулась в переписке с ИИ, утверждая, что только алгоритм способен ее понять. Последний раз Викторию видели 1 апреля, когда она находилась в гостях у подруги и вела пугающие беседы на религиозные темы. По информации канала, утром девушка внезапно выбежала из квартиры в неизвестном направлении и перестала выходить на связь. Близкие крайне обеспокоены ее состоянием, так как из-за проблем с щитовидной железой Виктории требуется регулярный прием жизненно важных медикаментов.

Мать пропавшей специально прилетела в Петербург, чтобы координировать поиски вместе с правоохранительными органами. Семья уже подала заявление в полицию и планирует привлечь к операциям добровольческие поисковые отряды. На данный момент мобильный телефон девушки выключен, а ее активность в социальных сетях полностью прекратилась с момента исчезновения.

