04 апреля 2026 в 19:15

Петербурженка помешалась на ChatGPT и исчезла из дома

В Петербурге ищут исчезнувшую после общения с ChatGPT девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге четвертые сутки разыскивают 30-летнюю Викторию, которая бесследно исчезла после месяца странного общения с ChatGPT, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Девушка попала под сильное влияние нейросети, начала вести себя агрессивно и пыталась «изгнать бесов» из своего молодого человека.

Перед пропажей петербурженка внезапно уволилась с работы и полностью замкнулась в переписке с ИИ, утверждая, что только алгоритм способен ее понять. Последний раз Викторию видели 1 апреля, когда она находилась в гостях у подруги и вела пугающие беседы на религиозные темы. По информации канала, утром девушка внезапно выбежала из квартиры в неизвестном направлении и перестала выходить на связь. Близкие крайне обеспокоены ее состоянием, так как из-за проблем с щитовидной железой Виктории требуется регулярный прием жизненно важных медикаментов.

Мать пропавшей специально прилетела в Петербург, чтобы координировать поиски вместе с правоохранительными органами. Семья уже подала заявление в полицию и планирует привлечь к операциям добровольческие поисковые отряды. На данный момент мобильный телефон девушки выключен, а ее активность в социальных сетях полностью прекратилась с момента исчезновения.

Ранее стало известно, что в России упал спрос на гадалок на фоне роста популярности ChatGPT среди молодежи. Пользователи до 30 лет все чаще выбирают цифровые сервисы для получения ответов. Наиболее востребованными стали предсказания на будущий год и помощь с экзаменационными билетами.

