Стало известно о падении спроса на гадалок в России из-за ChatGPT Mash: спрос на услуги гадалок в России упал из-за ChatGPT

Спрос на услуги гадалок в России снизился на фоне роста популярности ChatGPT среди молодежи, сообщает Telegram-канал Mash. Пользователи до 30 лет все чаще выбирают цифровые сервисы для получения ответов.

По данным источника, ранее наиболее востребованными были предсказания на будущий год и помощь с экзаменационными билетами. В настоящее время представители молодежи чаще обращаются к чат-ботам, включая ChatGPT. Среди граждан старше 40 лет сохраняется интерес к традиционным практикам. Они продолжают пользоваться услугами астрологов, тарологов и гадалок.

