27 марта 2026 в 17:46

Стало известно о падении спроса на гадалок в России из-за ChatGPT

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спрос на услуги гадалок в России снизился на фоне роста популярности ChatGPT среди молодежи, сообщает Telegram-канал Mash. Пользователи до 30 лет все чаще выбирают цифровые сервисы для получения ответов.

По данным источника, ранее наиболее востребованными были предсказания на будущий год и помощь с экзаменационными билетами. В настоящее время представители молодежи чаще обращаются к чат-ботам, включая ChatGPT. Среди граждан старше 40 лет сохраняется интерес к традиционным практикам. Они продолжают пользоваться услугами астрологов, тарологов и гадалок.

Ранее сообщалось, что пользователи ChatGPT сталкиваются с высоким уровнем ошибок и сбоями в работе нейросети. Проблемы фиксировались на протяжении часа. Недавно пользователи жаловались, что в ИИ появилось много ошибок при генерировании иллюстраций.

До этого исполняющий обязанности главы Агентства кибербезопасности США Мадху Готтумуккала загрузил служебные документы с ограниченным доступом в общедоступную версию ChatGPT. Теперь эти материалы могут быть доступны разработчику и использоваться в ответах другим пользователям.

ChatGPT
искусственный интеллект
нейросети
гадалки
астрологи
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
