Глава Агентства кибербезопасности США слил служебные документы в ChatGPT

Исполняющий обязанности руководителя Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загрузил документы с грифом «только для служебного пользования» в ChatGPT, сообщает Politico. Отмечается, что все материалы, загруженные в публичную версию нейросети, доступны разработчику и могут использоваться в ответах нейросети другим пользователям.

Инцидент произошел летом 2025 года и спровоцировал срабатывание автоматических систем безопасности, призванных предотвращать утечки конфиденциальных данных. По информации издания, среди загруженных файлов не было материалов под грифом «секретно», однако служебные документы также не предназначены для публичного распространения. В МВБ начата внутренняя проверка, ее итоги пока не обнародованы.

Ранее военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин сказал NEWS.ru, что планы Пентагона по внедрению искусственного интеллекта в работу ведомства могут быть обманом, призванным «сбить с толку» Россию или Китай. По его словам, в прошлом США уже прибегали к подобным уловкам.