Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 09:34

В файлах Эпштейна нашли переписку с главой украинского модельного агентства

Глава модельного агентства с Украины Манюк вела диалог с сообщником Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководитель украинского модельного агентства Line 12 Мария Манюк вела переговоры с сообщником скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Жан-Люком Брюнелем о визите девушек в США, передает РИА Новости со ссылкой на обнародованные файлы. В письме от 20 октября 2010 года он предложил ей привезти модель в Нью-Йорк.

Привет, Маша! Я писал тебе на email о (имя скрыто. — NEWS.ru), которую я видел в Париже. Если вы согласитесь, она могла бы приехать в Штаты по приглашению, и мы посмотрим, как у нее все сложится. Дайте мне знать, я думаю, это будет хорошая возможность, я постараюсь позвонить вам завтра, — написал Брюнель.

В письме от 28 октября 2010 года Манюк уточнила период, на который украинская модель останется в Нью-Йорке. После этого глава агентства Line 12 обратилась к Брюнелю с просьбой предоставить контакты лица, которому следовало бы отправить договор о сотрудничестве.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обратил внимание, что в файлах Эпштейна более 50 раз упоминается президент Украины Владимир Зеленский. В материалах указывается, что он мог быть связан с похищением женщин и детей через украинское модельное агентство Jean-Luc Brunel.

Украина
модели
Джеффри Эпштейн
агентства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-модель впервые украсила обложку российского журнала
Россиянин пострадал при жесткой посадке вертолета
Синоптик рассказала, когда в центр страны придет настоящая весна
Стало известно, как в ЛНР относятся к воссоединению с Россией
В Дании произошел массовый выброс кашалотов на берег
Россияне нашли неожиданный способ сэкономить на МРТ
Жена сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с супругом из-за пьянства
Два россиянина выступят в предпоследний день Олимпиады
Психолог назвал слова, которыми часто пользуются мошенники
В «Уралдронзаводе» рассказали, на какую сумму Россия уничтожила дроны ВСУ
Неизвестные работы Микеланджело оказались спрятаны в тайнике
Дмитриев сравнил принца Эндрю и его окружение с сатанистами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 февраля: где сбои в РФ
«Враг — не Россия»: командир ВСУ сделал неожиданное признание
Названы языки, у которых остался один носитель в России
Угольников сообщил о готовности поддержать организацию Музея памяти
Посол России в Париже призвал посчитать французские боеголовки
«Я очень капризный»: актер Шакуров объяснил свою требовательность
Россиянки рассказали, сколько тратят на подарки близким к 23 Февраля
«Ущербная логика»: Константинов объяснил антироссийские выпады Каллас
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.