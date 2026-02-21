В файлах Эпштейна нашли переписку с главой украинского модельного агентства

Руководитель украинского модельного агентства Line 12 Мария Манюк вела переговоры с сообщником скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Жан-Люком Брюнелем о визите девушек в США, передает РИА Новости со ссылкой на обнародованные файлы. В письме от 20 октября 2010 года он предложил ей привезти модель в Нью-Йорк.

Привет, Маша! Я писал тебе на email о (имя скрыто. — NEWS.ru), которую я видел в Париже. Если вы согласитесь, она могла бы приехать в Штаты по приглашению, и мы посмотрим, как у нее все сложится. Дайте мне знать, я думаю, это будет хорошая возможность, я постараюсь позвонить вам завтра, — написал Брюнель.

В письме от 28 октября 2010 года Манюк уточнила период, на который украинская модель останется в Нью-Йорке. После этого глава агентства Line 12 обратилась к Брюнелю с просьбой предоставить контакты лица, которому следовало бы отправить договор о сотрудничестве.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обратил внимание, что в файлах Эпштейна более 50 раз упоминается президент Украины Владимир Зеленский. В материалах указывается, что он мог быть связан с похищением женщин и детей через украинское модельное агентство Jean-Luc Brunel.