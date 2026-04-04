Главу мафиозного клана каморры задержали после года розыска

Лидер неаполитанского клана мафии каморры Роберто Маццарелла задержан на юге Италии, передает Corriere del Mezzogiorno. В материале указано, что мужчина обвиняется в убийстве, его разыскивали более года.

Маццарелла с семьей скрывался в городе Виетри-суль-Маре, на «роскошной вилле» на побережье Амальфи, где он скрывался вместе с семьей. При задержании он не оказал никакого сопротивления. В доме, где проживал разыскиваемый, сотрудники правоохранительных органов обнаружили около €20 тыс. (почти 2 млн рублей) наличными, дорогие часы, поддельные документы, а также материалы, связанные с деятельностью преступной группы.

Тем временем полиция Токио арестовала семерых преступников, в том числе членов группировки японской мафии (якудза). Мужчин подозревают в совершении ограбления в конце января. Среди задержанных — 21-летний член самого крупного в Японии мафиозного синдиката Ямагути-гуми.

До этого в Иркутской области пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась похищением и вымогательством у людей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области при содействии УФСБ и СОБР Росгвардии. Всего задержаны шесть мужчин в возрасте от 21 до 30 лет.