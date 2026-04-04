Главу мафиозного клана каморры задержали после года розыска

04 апреля 2026 в 19:08

Главу мафиозного клана каморры задержали на вилле у побережья Италии

Лидер неаполитанского клана мафии каморры Роберто Маццарелла задержан на юге Италии, передает Corriere del Mezzogiorno. В материале указано, что мужчина обвиняется в убийстве, его разыскивали более года.

Маццарелла с семьей скрывался в городе Виетри-суль-Маре, на «роскошной вилле» на побережье Амальфи, где он скрывался вместе с семьей. При задержании он не оказал никакого сопротивления. В доме, где проживал разыскиваемый, сотрудники правоохранительных органов обнаружили около €20 тыс. (почти 2 млн рублей) наличными, дорогие часы, поддельные документы, а также материалы, связанные с деятельностью преступной группы.

Тем временем полиция Токио арестовала семерых преступников, в том числе членов группировки японской мафии (якудза). Мужчин подозревают в совершении ограбления в конце января. Среди задержанных — 21-летний член самого крупного в Японии мафиозного синдиката Ямагути-гуми.

До этого в Иркутской области пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась похищением и вымогательством у людей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области при содействии УФСБ и СОБР Росгвардии. Всего задержаны шесть мужчин в возрасте от 21 до 30 лет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Российская ПВО за три часа сбила почти 150 украинских дронов
В Новороссийске обломки БПЛА попали в жилой дом
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

