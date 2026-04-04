«Глупость какая-то»: Мостовой о проигрыше «Акрона» из-за нового правила

Наказание за задержку мяча вратарем можно назвать глупостью, заявил РИА Новости бывший футболист сборной России Александр Мостовой. Так он отреагировал на победу ЦСКА на фоне нарушений «Акроном».

Глупость какая-то! Я, как футболист, понимаю, что такое задержка игры. Карточку показал — больше не будет вратарь задерживать. Но он же не задерживал, просто некому отдать мяч было — а мяч же просто так терять он не хочет! Кто-то придумал очередную глупость. Ужас! — подчеркнул экс-футболист.

В марте 2025 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел изменение в правило о затяжке времени. Согласно нововведениям, арбитр должен отсчитывать пять секунд рукой для вратаря. Если голкипер не вернет мяч в игру спустя восемь секунд, судья назначит угловой удар.

Судья впервые применил новое правило во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и тольяттинским «Акроном». Голкипер Игнат Тереховский удерживал мяч в руках дольше разрешенных восьми секунд, что вынудило арбитра назначить угловой удар. В результате судейского решения ЦСКА открыл счет в матче, забив с углового.