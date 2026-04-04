Эти пирожки из лаваша — идеальное решение для быстрого и сытного завтрака. Сочная начинка из яиц и сыра в хрустящей оболочке

Удивительно, как из доступных ингредиентов — лаваша, яиц и сыра — можно создать такое кулинарное совершенство. Пирожки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, словно только что из печи.
Что понадобится
Лаваш армянский — 2 шт., яйца — 5 шт., сыр твердый — 200 г, зелень укропа — 1 пучок, соль — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.
Как готовлю
Лаваш нарезаю на квадраты размером примерно 15х15 см. Для начинки варю 4 яйца вкрутую, очищаю и мелко нарезаю. Сыр натираю на крупной терке, зелень укропа мелко шинкую.
В миске смешиваю нарезанные яйца, сыр и укроп, добавляю соль по вкусу. На каждый квадрат лаваша выкладываю порцию начинки, формирую аккуратные конвертики.
Выкладываю пирожки швом вниз в форму для запекания, смазанную маслом. В отдельной емкости взбиваю оставшееся сырое яйцо с 2 ст. л. воды.
Этой смесью обильно смазываю каждый пирожок сверху. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке около 5 минут, до появления румяной золотистой корочки. Подаю теплыми.
