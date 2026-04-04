04 апреля 2026 в 16:28

Эти пирожки из лаваша — идеальное решение для быстрого и сытного завтрака. Сочная начинка из яиц и сыра в хрустящей оболочке

Удивительно, как из доступных ингредиентов — лаваша, яиц и сыра — можно создать такое кулинарное совершенство. Пирожки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, словно только что из печи.

Что понадобится

Лаваш армянский — 2 шт., яйца — 5 шт., сыр твердый — 200 г, зелень укропа — 1 пучок, соль — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Лаваш нарезаю на квадраты размером примерно 15х15 см. Для начинки варю 4 яйца вкрутую, очищаю и мелко нарезаю. Сыр натираю на крупной терке, зелень укропа мелко шинкую.

В миске смешиваю нарезанные яйца, сыр и укроп, добавляю соль по вкусу. На каждый квадрат лаваша выкладываю порцию начинки, формирую аккуратные конвертики.

Выкладываю пирожки швом вниз в форму для запекания, смазанную маслом. В отдельной емкости взбиваю оставшееся сырое яйцо с 2 ст. л. воды.

Этой смесью обильно смазываю каждый пирожок сверху. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке около 5 минут, до появления румяной золотистой корочки. Подаю теплыми.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Хрустящие палочки с сыром и зеленью — секрет идеального фуршета. Готовятся быстрее, чем закипает чайник
Общество
Хрустящие палочки с сыром и зеленью — секрет идеального фуршета. Готовятся быстрее, чем закипает чайник
Весенние жареные рулетики из лаваша. Начинка с ветчиной и сыром — хрустящие снаружи и сочные внутри
Весенние жареные рулетики из лаваша. Начинка с ветчиной и сыром — хрустящие снаружи и сочные внутри
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Хачапури не нужны: творожно-сырные завитушки из слоеного теста получаются нежнее, воздушнее и без возни
Хачапури не нужны: творожно-сырные завитушки из слоеного теста получаются нежнее, воздушнее и без возни
Тру картошку и смешиваю с яйцом — выходит вкуснее и дешевле пиццы: для завтраков и чаепитий
Тру картошку и смешиваю с яйцом — выходит вкуснее и дешевле пиццы: для завтраков и чаепитий
лаваш
рецепты
завтраки
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

