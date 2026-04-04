04 апреля 2026 в 09:35

Три яйца да крынка молока — готовим драчену: нежное суфле из 4 продуктов покоряет с первой ложки

Фото: D-NEWS.ru
Беру яйца, муку и молоко — и готовлю драчену, старинное русское блюдо, которое пекли еще в царской России и до сих пор не могут забыть.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или полдника, когда хочется чего-то домашнего и душевного.

Получается обалденная вкуснятина: пышная румяная запеканка с нежной пористой текстурой, золотистой корочкой и сливочным вкусом, который напоминает детство и бабушкины пироги.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 500 мл молока, 200 г муки, 50 г сливочного масла, чайная ложка соли, столовая ложка сахара. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной пены. Постепенно вливайте молоко, затем всыпайте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Форму для запекания смажьте маслом, вылейте тесто.

Сверху разложите небольшие кусочки сливочного масла. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке 25–30 минут до золотистого цвета и упругой корочки. Подавайте драчену теплой со сметаной, вареньем или медом — она хороша и как самостоятельное блюдо, и как десерт.

Забудьте о скучных омлетах: яйца «Орсини» в гнездах на завтрак — сытно, красиво и готовится за 20 минут
Легендарный французский омлет! Готовим пуляр: нежнее и вкуснее обычного
Этот творожный омлет-рулет — элегантная закуска для особенного завтрака. Нежный белок, зелень и сыр — идеальный старт дня
Постные блины: 4 лучших рецепта без яиц и молока
Манник, который получается всегда и у всех: три рецепта на любой вкус
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

