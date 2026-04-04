Долиной предложили роль в спектакле

Народная артистка РФ Лариса Долина примет участие в новой постановке Михаила Барщевского «Мечты Фемиды». Согласно афише на сайте театра «Неформат», премьера необычного спектакля запланирована на 12 апреля. Зрителям представят две переплетающиеся новеллы, затрагивающие темы человеческих судеб, страхов и угрызений совести.

Этот спектакль для тех, кто любит неожиданные повороты сюжета, не доверяет устоявшимся штампам и верит в добро, — отмечается в описании на сайте театра.

Постановка обещает стать ярким театральным экспериментом, сочетающим классический сюжет с авторской импровизацией и активным взаимодействием с залом. В центре истории окажутся судья, ее сбившаяся с пути дочь и циничный медиамагнат.

Особый интерес вызывает традиция театра привлекать к участию «секретных гостей», чьи имена заранее не раскрываются. В прошлых проектах Барщевского на сцену выходили Николай Басков, Эдгард Запашный и известные российские сенаторы.

Ранее адвокат Михаил Барщевский, покинувший пост полпреда в Верховном суде, заявил, что вернулся к частной практике. Он отметил, что уже взял в работу несколько новых дел, а с некоторыми обращениями от малоимущих клиентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, готов работать безвозмездно.