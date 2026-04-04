«Самый могущественный»: канадский хоккеист поделился мнением о Путине

Канадский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Кэмерон Ли назвал президента России Владимира Путина «самым могущественным человеком в мире», передает Metaratings.ru. Спортсмен отметил, что встреча с ним была бы самым ярким событием в его жизни.

Ли признался, что из всех знаменитых россиян он хотел бы пообщаться именно с Путиным. Также канадец признался, что мечтает сфотографироваться с российским лидером и поблагодарить его за российское гражданство, которое спортсмен получил в 2023 году.

Ранее Владимир Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, документ утвердили 30 марта. Отмечается, что он удостоился награды за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу. В июле 2021 года Буре назначили специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам, в мае 2022 года он стал членом правления ФХР.

Тем временем отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск поделился впечатлениями от общения с президентом Владимиром Путиным. Он охарактеризовал российского лидера как очень милого и приятного человека с хорошей энергетикой.