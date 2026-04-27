«Поспешила из-за эмоций»: Ирина Круг призналась, что пожалела о разводе Ирина Круг заявила, что жалеет о разводе с третьим мужем

Исполнительница русского шансона Ирина Круг призналась, что жалеет о разводе с бизнесменом Сергеем Белоусовым, передает Telegram-канал «Звездач». По ее словам, она поспешила с решением из-за эмоций. Пара расторгла брак шесть лет назад. Экс-супруги до сих пор общаются, и певица не исключает воссоединения.

Нужно было найти какие-то пути, где-то простить. Поспешила из-за своих эмоций, потому что я овен, — отметила Круг.

Она рассказала, что недавно Белоусов подарил ей дорогостоящие серьги, что, по мнению знаменитости, выходит за рамки простого дружеского общения. Также она раскрыла подробности подготовки к свадьбе своего сына Александра от Михаила Круга. Торжество будет камерным, приглашены около 100 человек.

Ранее сообщалось о смерти автора и исполнителя шансона Владимира Бочарова, писавшего песни для Михаила Круга. Он ушел из жизни на 52-м году, заявила вдова легендарного шансонье. Она выразила соболезнования родным и близким покойного и пообещала, что память о нем и его красивых песнях навсегда останется в ее сердце.