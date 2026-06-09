Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 12:46

«Царствие небесное»: стало известно о трагедии в семье Гарика Харламова

Мать Гарика Харламова сообщила о смерти своего супруга

Гарик Харламов Гарик Харламов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Мать комика Гарика Харламова Наталья сообщила в соцсетях о смерти своего мужа Гочи Малании, от которого у нее две дочери — Екатерина и Алина. В социальных сетях она опубликовала совместное фото и поблагодарила возлюбленного за проведенные вместе годы. Женщина не стала уточнять, что именно стало причиной смерти супруга.

Гоча Малания. 1952–2026. Светлая память и царствие небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей, — написала Наталья.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд скончался в возрасте 92 лет после наезда автомобиля. Его сбила машина на парковке супермаркета.

До этого два ветерана Великой Отечественной войны скончались в Приднестровье. Василий Кузенко не дожил буквально месяц до 100-летнего юбилея, а Зинаиде Кройтор на момент смерти было 103 года.

Также трехкратный чемпион НБА Стэйси Кинг скончался на 60-м году жизни. Спортсмен провел восемь сезонов в НБА с 1989 по 1997 год. Кинг играл в лиге за «Буллз», «Миннесоту», «Майами», «Бостон» и «Даллас».

Шоу-бизнес
смерти
Гарик Харламов
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут ужесточить ответственность за невыплату зарплаты сотрудникам
Названы три новых фильма, признанных судом запрещенными в России
Медсанчасть Энергодара подверглась атаке украинских «камикадзе»
Небензя анонсировал новых кандидатов на пост главы ООН
Врач рассказала о неочевидной опасности электросамокатов
Россиянин отправился в СИЗО за 17 денежных переводов террористам
В Соцфонде ответили на жалобы о задержке детских пособий
ЦИК Армении пересчитает результаты голосования на сотнях участков
Медведев рассказал, как Запад объявил России открытую войну
Россиянам рассказали, кому нужно молиться при поиске работы
Генсек СНГ выразил надежду на стабилизацию ситуации после выборов в Армении
Медведев указал на важное качество экономики России в условиях СВО
Коммунальщики призвали к ответу задолжавшую за услуги ЖКХ Пугачеву
Небензя сделал заявление о новых переговорах с Киевом
ИБ-эксперт перечислил основные признаки взлома гаджета
Юрист ответил, можно ли открывать товары в магазине до оплаты
Песков высказался о точной дате визита Уиткоффа и Кушнера
Раскрыто, почему Запад постепенно отвернется от Украины
Песков назвал условие контакта с США по разговору с Зеленским
Полковник назвал главную цель массированных ударов ВСУ по России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.