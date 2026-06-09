«Царствие небесное»: стало известно о трагедии в семье Гарика Харламова

Мать комика Гарика Харламова Наталья сообщила в соцсетях о смерти своего мужа Гочи Малании, от которого у нее две дочери — Екатерина и Алина. В социальных сетях она опубликовала совместное фото и поблагодарила возлюбленного за проведенные вместе годы. Женщина не стала уточнять, что именно стало причиной смерти супруга.

Гоча Малания. 1952–2026. Светлая память и царствие небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей, — написала Наталья.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд скончался в возрасте 92 лет после наезда автомобиля. Его сбила машина на парковке супермаркета.

До этого два ветерана Великой Отечественной войны скончались в Приднестровье. Василий Кузенко не дожил буквально месяц до 100-летнего юбилея, а Зинаиде Кройтор на момент смерти было 103 года.

Также трехкратный чемпион НБА Стэйси Кинг скончался на 60-м году жизни. Спортсмен провел восемь сезонов в НБА с 1989 по 1997 год. Кинг играл в лиге за «Буллз», «Миннесоту», «Майами», «Бостон» и «Даллас».