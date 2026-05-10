«Готов торговать лицом или мозгами»: Кучменко о КВН, Маслякове, Галыгине

В 2020 году Степан Кучменко основал команду «Мастер Муси», которая впоследствии вошла в состав Высшей лиги КВН. Теперь комика можно увидеть в проекте Первого канала «Команды». О работе с шоуменом Вадимом Галыгиным, КВН при новом ведущем Дмитрии Хрусталеве и о том, почему многие юмористы пытаются строить карьеру в кино, Кучменко рассказал в интервью NEWS.ru.

Как родилось название команды КВН «Мастер Муси»

— Степан, вы капитан команды КВН «Мастер Муси». Как возникло название, что оно означает?

— Название появилось в 2020 году, тогда проходил первый сбор команды. Мы хотели, чтобы оно было ярким и выделялось среди остальных. В КВН был тренд называть команды в честь художественных кинолент — он нас и вдохновил. Мы зашли на «Кинопоиск» и стали изучать фильмы. Приглянулось название японского аниме «Мастер Муси». Так и назвались.

— Какая для вас существует этика в юморе: что допустимо, а что нет?

— Мы придерживаемся простого принципа: нет запретных тем, есть плохие шутки. Нам кажется, что можно шутить на любые темы, если это делать филигранно. Самое главное — юмор не должен обижать.

— Команда была основана в 2020 году, к настоящему времени добилась серьезных высот. С чем вы связываете успех? Как изменилась ваша жизнь после съемок на Первом канале?

— Мы много работали — этим и объясняется наш успех за небольшой промежуток. Что касается изменений, то жизнь особенно не изменилась после съемок на Первом канале. Разве что мы получили буст (повышение уровня. — NEWS.ru) в плане медийности. Иногда узнают на улицах — это приятно.

Степан Кучменко и команда КВН «Мастер Муси» Фото: Пресс-служба АМиК

Как изменился КВН после смерти Александра Маслякова

— Как ни крути, а КВН многим открыл дорогу в шоу-бизнес. Вы стремитесь к публичности?

— Стремлюсь, да, как и любой человек, который выступает на сцене. Тот, кто говорит по-другому, скорее всего, обманывает. Мне нравится выступать. Еще больше я люблю писать шутки. Готов торговать лицом или своими мозгами — лишь бы зрителям нравилось. Пока не знаю точно, в каком качестве состоюсь в большей степени — комика, актера или сценариста, это вторичное дело. Главное — оставить след после себя.

— Как изменился КВН после смерти Александра Маслякова, на ваш взгляд? Что привнес новый ведущий Дмитрий Хрусталев?

— При Хрусталеве КВН стал более развлекательной передачей. Дмитрий классно импровизирует, умеет парировать любые выпады в свою сторону. У него очень позитивная энергетика. Я считаю, что его органика похожа на органику Александра Васильевича. К сожалению, нашей команде не удалось выступить перед Масляковым. Это было нашей мечтой.

— Сейчас «Мастера Муси» можно увидеть в шоу «Команды», которое ведет Вадим Галыгин. Какие чувства вы испытываете, выходя на одну сцену со столь опытным юмористом? Была ли возможность пообщаться с ним?

— Когда мы попали в шоу «Команды», то испытали приятное удивление. До этого мы выступали в КВН, где дядя Вадик — так мы называем Галыгина — заседал в жюри, а сейчас мы снимаемся в одном проекте. Только теперь он нас не оценивает, а является нашим ментором.

С Вадимом приятно общаться — он не зазнается, не требует называть его по имени-отчеству. Как-то подошел на съемочной площадке, рассказал, что купил классную футболку. То есть он с нами на одной волне, относится как к равным. Обращению «дядя Вадик» он противится. Но мы вкладываем в слово «дядя» уважение к его заслугам, творчеству.

Степан Кучменко Фото: Пресс-служба АМиК

Почему многие комики идут сниматься в кино

— На кого из известных юмористов вы равняетесь? Чем, на ваш взгляд, объясним успех Гарика Харламова, Михаила Галустяна, Сергея Светлакова?

— Близка американская комедия. Особенно выделяю фильмы братьев Цукер. Хотелось бы достичь такого уровня парадокса и абсурда, какой они показывают в своих кинолентах. Посмотрите их «Аэроплан» — это самая смешная комедия из всех существующих.

Равняемся и на наших юмористов. Монолог Романа Карцева про раков — высший пилотаж. Не могу не отметить Гарика Харламова, Михаила Галустяна, Вадима Галыгина, Азамата Мусагалиева. Мне кажется, что у них в ДНК присутствует какая-то юмористическая жилка. Гарик сам по себе смешной человек, он таким родился. У Харламова есть Божий дар, которым наделены единицы.

— Почему многие комики, не имея актерского образования, идут сниматься в кино? Как вы оцениваете фильмы с участием Галустяна и Харламова?

— Я думаю, что их приглашают режиссеры и продюсеры — видят актерский потенциал. Сейчас многие люди без профильного образования сумели построить актерскую карьеру. Яркий пример — Хоакин Феникс. Он даже «Оскар» получил (за роль Артура Флека в фильме «Джокер». — NEWS.ru). Если человек одаренный, умеет передавать эмоции без фальши, то он добьется профессионального успеха.

Буду честен, я не фанат франшиз, в которых снимались Гарик и Михаил. При этом я уверен, что у этих фильмов есть своя аудитория. Сериал «Зона комфорта» с Харламовым — весьма стоящий. Гарик классно, на мой взгляд, сыграл комедийную роль с элементами драмы.

Читайте также:

«У меня много огня в характере»: Дина Корзун о съемках с Харди, ИИ, МХАТе

«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО

Пугачева, развод, пластика: как Киркоров изменился за 41 год на сцене