Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:06

Умер автор песен Михаила Круга

Автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров умер на 52-м году жизни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Автор и исполнитель шансона Владимир Бочаров, писавший песни для Михаила Круга, ушел из жизни на 52-м году, сообщила вдова легендарного шансонье Ирина Круг в своем Telegram-канале. Она выразила соболезнования родным и близким покойного, и пообещала, что память о нем и его красивых песнях навсегда останутся в ее сердце.

Ушел из жизни Владимир Бочаров. Светлой души человек, замечательный музыкант, и подлинный талант жанра городского романса!написала Круг.

По словам Ирины, именно благодаря искренним и гениальным песням Бочарова началась ее большая творческая жизнь. Она вспомнила строки композиций «Дорога от души к душе» и «Первая осень разлуки», которые стали знаковыми и любимыми для миллионов слушателей.

Владимир Бочаров родился 8 ноября 1974 года в Воронеже. В 18 лет он получил травму позвоночника и оказался прикован к инвалидной коляске. Несмотря на это, он продолжил заниматься творчеством. Бочаров является автором нескольких песен из альбома Круга «Исповедь», среди которых «Первая красавица» и «Раз-два-три».

Ранее стало известно, что на 101-м году ушел из жизни советский и российский композитор, ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин. Долгожитель стал автором более трех тысяч музыкальных произведений. Как сообщило Генеральное консульство РФ в германском Бонне, последние годы жизни музыкант провел в Мюнхене.

Россия
музыканты
смерти
Михаил Круг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мособлсуд отменил арест после трагедии в ИВС
Суд указал судье на ошибки при аресте погибшей в ИВС Алии Галицкой
«Это смех»: экс-игрок сборной России о возможных матчах с Мали и Гватемалой
Экс-нардеп ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине
Стало известно, кого еще оставили без подарков на Олимпиаде
«Доехал до Варшавы»: еще один давний соратник Зеленского сбежал с Украины
Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами
Автомобилист на полной скорости толкнул другую машину в толпу пешеходов
В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии
Российские силовики задержали юных поджигателей сотовой вышки
Умер автор песен Михаила Круга
Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери
Раскрыто, обидится ли Трамп на Зеленского после нападок на партнеров США
Российская делегация вылетела в Москву после переговоров в Женеве
Зеленский поработил Украину. Куда пропали 2 миллиона уклонистов
Раскрыт хитрый план Украины по нефтепроводу «Дружба»
Задержанного главу комитета по госзаказу Петербурга могут отправить в СИЗО
«Ничем не отличается»: стоматолог назвал бесполезную процедуру
В РПЦ ответили, греховно ли брать кредит
«Другие как обезьяны»: Царев о переговорной группе Украины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.