Умер автор песен Михаила Круга

Автор и исполнитель шансона Владимир Бочаров, писавший песни для Михаила Круга, ушел из жизни на 52-м году, сообщила вдова легендарного шансонье Ирина Круг в своем Telegram-канале. Она выразила соболезнования родным и близким покойного, и пообещала, что память о нем и его красивых песнях навсегда останутся в ее сердце.

Ушел из жизни Владимир Бочаров. Светлой души человек, замечательный музыкант, и подлинный талант жанра городского романса! — написала Круг.

По словам Ирины, именно благодаря искренним и гениальным песням Бочарова началась ее большая творческая жизнь. Она вспомнила строки композиций «Дорога от души к душе» и «Первая осень разлуки», которые стали знаковыми и любимыми для миллионов слушателей.

Владимир Бочаров родился 8 ноября 1974 года в Воронеже. В 18 лет он получил травму позвоночника и оказался прикован к инвалидной коляске. Несмотря на это, он продолжил заниматься творчеством. Бочаров является автором нескольких песен из альбома Круга «Исповедь», среди которых «Первая красавица» и «Раз-два-три».

