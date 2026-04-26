Американский хоккеист нокаутировал российского защитника во время матча НХЛ Российский игрок НХЛ Никишин получил травму после силового приема от Клевена

Российский защитник «Каролины Харрикейнс» Александр Никишин покинул лед в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Оттавы Сенаторс» из-за травмы. Во втором периоде он попал под жесткий силовой прием от Тайлера Клевена, игрока «Оттавы».

Никишин поднялся, однако самостоятельно уйти с площадки не смог — партнеры помогли ему добраться до скамейки. Арбитры по итогам эпизода не назначили штраф Клевену за силовой прием против россиянина.

Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 4:2. Команда выиграла серию со счетом 4-0 и вышла во второй раунд Кубка Стэнли-2026. Никишин выступает за «Каролину» с 2025 года. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 он провел 81 матч, набрав 33 очка.

Ранее голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил антирекорд по количеству поражений в плей-офф среди российских вратарей. В первом матче серии Кубка Стэнли его команда уступила «Монреаль Канадиенс» в овертайме, и это поражение стало для Василевского 51-м в карьере. Он обошел по данному показателю Сергея Бобровского, у которого 50 проигранных матчей.