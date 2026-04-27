Умерла участница американской группы 1960-х годов The Ronettes

На 81-году жизни умерла участница группы The Ronettes Недра Тэлли Росс, сообщила пресс-служба группы в соцсетях. Причина смерти певицы не приводится.

С глубокой скорбью сообщаем о кончине Недры Тэлли Росс. Она была светом для тех, кто знал и любил ее, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге ушел из жизни музыкант и генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург. На момент смерти деятелю культуры было 66 лет.

Кроме того, в США на 79-м году жизни скончался рок-гитарист, один из создателей коллектива Traffic Дэйв Мэйсон. Исполнитель ушел из жизни 19 апреля в своем доме в населенном пункте Гардервилл, но предать этот факт огласке родные решили только сейчас.

Также пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга сообщила, что музыкант Сергей Стадлер скончался во время авиаперелета из Северной столицы в Стамбул. Лайнер совершил экстренную посадку в Румынии. Артисту было 63 года. Он был выдающимся российским скрипачом.