На «Госуслугах» появится возможность пожаловаться на просьбу выключить VPN

На портале «Госуслуги» «в ближайшее время» появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на всплывающее уведомление с просьбой отключить VPN — даже если он фактически не используется, сообщило Минцифры в публикации в мессенджере МАКС. Ограничения доступа при использовании VPN в министерстве объяснили необходимостью защищать данные, вводимые пользователями на различных сервисах.

В ведомстве также отметили, что «большинство» российских онлайн-платформ ограничивают доступ для пользователей с включенным VPN. Если сервис ошибочно предупреждает об активном VPN-соединении при его отсутствии, в Минцифры посоветовали обращаться в службы поддержки.

По мнению ведомства, большинство VPN-сервисов не гарантируют сохранность конфиденциальности и персональных данных, а злоумышленники часто применяют их для перехвата трафика и личной информации.

