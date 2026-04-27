27 апреля 2026 в 10:52

На «Госуслугах» появится возможность пожаловаться на просьбу выключить VPN

На портале «Госуслуги» «в ближайшее время» появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на всплывающее уведомление с просьбой отключить VPN — даже если он фактически не используется, сообщило Минцифры в публикации в мессенджере МАКС. Ограничения доступа при использовании VPN в министерстве объяснили необходимостью защищать данные, вводимые пользователями на различных сервисах.

В ведомстве также отметили, что «большинство» российских онлайн-платформ ограничивают доступ для пользователей с включенным VPN. Если сервис ошибочно предупреждает об активном VPN-соединении при его отсутствии, в Минцифры посоветовали обращаться в службы поддержки.

По мнению ведомства, большинство VPN-сервисов не гарантируют сохранность конфиденциальности и персональных данных, а злоумышленники часто применяют их для перехвата трафика и личной информации.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что на Едином портале госуслуг был открыт новый раздел для подачи заявлений в довузовские учебные заведения военного ведомства. Прием документов для зачисления в военные училища стартовал 15 апреля.

