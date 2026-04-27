Уральский врач избежал наказания после смерти пациента

Верхнепышминский городской суд признал врача-эндоскописта Алексея Беду виновным в смерти пациента, однако из-за истечения срока давности он был освобожден от наказания, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. В августе 2023 года во время операции врач нарушил технику безопасности, что привело к травмированию пациента.

После операции Беда не провел необходимые обследования, и пациент скончался. Против врача возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Суд назначил Беде наказание в виде двух лет и девяти месяцев ограничения свободы. Но, учитывая, что срок давности истек еще на стадии предварительного следствия, осужденный был освобожден от ответственности.

Ранее в Брянске возбудили уголовное дело против хирурга, который забыл медицинскую салфетку в брюшной полости пациентки во время операции. Из-за осложнений женщина скончалась. Доктор частично признал вину, получил год ограничения свободы с запретом на профессиональную деятельность, но от наказания его освободили из-за истечения сроков давности.