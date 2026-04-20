Забытая хирургом салфетка стоила пациентке жизни

В Брянске возбудили уголовное дело против хирурга, который забыл медицинскую салфетку в брюшной полости пациентки во время операции, сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале. Через некоторое время из-за осложнений женщина умерла.

Доктор частично признал свою вину. Его приговорили к году ограничения свободы, ему также запретили вести профессиональную деятельность в течение года. В результате из-за истечения сроков давности уголовного преследования осужденного освободили от наказания.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи обнаружили салфетку в груди жительницы Тулы. Во время прошлой операции пластический хирург оставил этот предмет в теле и зашил рану, что в итоге привело к началу абсцесса тканей. В итоге она обратилась к другим врачам, которые с трудом сняли имплант и обнаружили забытую другим хирургом салфетку. Женщина подала в суд на врача и потребовала компенсацию.

До этого в Дагестане медики извлекли из мочевого пузыря 79-летней пациентки салфетку, оставленную там другими врачами во время прошлой операции. Женщина была госпитализирована с острыми болями в брюшной полости, а после проведенной процедуры ее выписали.