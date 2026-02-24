Врачи обнаружили странный предмет в груди россиянки

В Санкт-Петербурге врачи обнаружили салфетку в груди жительницы Тулы, сообщил Telegram-канал Mash. Во время прошлой операции пластический хирург оставил этот предмет в теле и зашил рану, что в итоге привело к началу абсцесса тканей.

Как отметил канал, женщина после лечения от рака груди решилась на протезирование в Петербурге. После операции по установлению импланта она ни на что не жаловалась, но позднее у нее появились отеки и зуд.

Кроме того, пациентка стала испытывать сильные боли. В итоге она обратилась к другим врачам, которые с трудом сняли имплант и обнаружили забытую другим хирургом салфетку. Женщина подала в суд на врача и потребовала компенсацию.

Ранее в Красногорске женщина попала в больницу с косметическим карандашом в мочевом пузыре. Врачи успешно провели операцию и вскоре выписали пациентку.

До этого в Дагестане медики извлекли из мочевого пузыря 79-летней пациентки салфетку, оставленную там другими врачами во время прошлой операции. Женщина была госпитализирована с острыми болями в брюшной полости, а после проведенной процедуры ее выписали.