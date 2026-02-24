Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:23

Врачи обнаружили странный предмет в груди россиянки

В Санкт-Петербурге врачи обнаружили салфетку в груди россиянки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге врачи обнаружили салфетку в груди жительницы Тулы, сообщил Telegram-канал Mash. Во время прошлой операции пластический хирург оставил этот предмет в теле и зашил рану, что в итоге привело к началу абсцесса тканей.

Как отметил канал, женщина после лечения от рака груди решилась на протезирование в Петербурге. После операции по установлению импланта она ни на что не жаловалась, но позднее у нее появились отеки и зуд.

Кроме того, пациентка стала испытывать сильные боли. В итоге она обратилась к другим врачам, которые с трудом сняли имплант и обнаружили забытую другим хирургом салфетку. Женщина подала в суд на врача и потребовала компенсацию.

Ранее в Красногорске женщина попала в больницу с косметическим карандашом в мочевом пузыре. Врачи успешно провели операцию и вскоре выписали пациентку.

До этого в Дагестане медики извлекли из мочевого пузыря 79-летней пациентки салфетку, оставленную там другими врачами во время прошлой операции. Женщина была госпитализирована с острыми болями в брюшной полости, а после проведенной процедуры ее выписали.

Россия
Санкт-Петербург
Тула
врачи
салфетки
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Суд в Татарстане выпустил из СИЗО основателя «Волги-Автодора»
Ученые раскрыли правду об отношении кошек к хозяевам
Ветеринары проиграли битву за жизнь амурского тигра
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.