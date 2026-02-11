Россиянка попала в больницу с косметическим предметом в мочевом пузыре

Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 16:15

В Красногорске врачи вытащили из мочевого пузыря женщины косметический карандаш

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Красногорске женщина попала в больницу с косметическим карандашом в мочевом пузыре, сообщил Telegram-канал SHOT. Врачи успешно провели операцию и вскоре выписали пациентку.

Как отметил канал, 46-летняя женщина обратилась в медучреждение и рассказала об инородном предмете в ее организме. При этом она объяснила, что самостоятельно ввела его в мочеиспускательный канал. После УЗИ ей экстренно провели операцию.

Ранее ребенок проглотил ложку в Оренбургской области и был доставлен в детскую клиническую больницу. Отмечается, что предмет длиной 14 см был извлечен эндоскопическим методом.

До этого в Дагестане медики извлекли из мочевого пузыря 79-летней пациентки салфетку, оставленную там другими врачами во время прошлой операции. Женщина была госпитализирована с острыми болями в брюшной полости, а после проведенной процедуры ее выписали.

В конце января в Бразилии подросток чудом избежал смерти после того, как дезодорант, использованный во время сексуальной игры, застрял у него в прямой кишке. 19-летнему пациенту в Сан-Паулу потребовалась срочная операция.

