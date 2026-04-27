Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:42

Две девочки застряли на острове из-за подъема уровня воды

В Красноярском крае двух девочек спасли с острова после подъема уровня воды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали двух 12-летних девочек с острова, на котором несовершеннолетние оказались из-за подъема уровня воды в реке Шушь, сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель». К моменту прибытия экстренных служб вода продолжала постепенно прибывать.

Вечером 26 апреля в поселке Шушенское в результате поднятия уровня воды в реке Шушь две 12-летние девочки остались отрезанными на острове, требовалась их эвакуация. Очевидцы по телефону сообщили об этом спасателям, — сказано в сообщении.

Уточняется, что девочек перенесли на берег, где их благополучно доставили в безопасное место. После завершения спасательной операции с ними провели профилактическую беседу.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии заявил, что оползни способны создать дополнительную опасность для районов Чечни и Дагестана, которые уже пострадали от весенних паводков. Он призвал Минприроды совместно с другими ведомствами подключиться к решению проблемы и не оставлять регионы один на один с возникшими последствиями.

Регионы
Красноярский край
спасатели
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.