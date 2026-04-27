В МИД РФ указали на открытую подготовку Европы к противостоянию с Россией

Европа открыто говорит о подготовке к противостоянию с Россией, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. По его словам, которые приводит РИА Новости, Запад наращивает военное присутствие в соседних с РФ странах, пытаясь создать там «санитарный кордон».

Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, уже открыто говорят о подготовке к новому вооруженному столкновению с Россией, — сказал Агасандян.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что европейские страны активно готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. По мнению парламентария, Москве необходимо восстановить свою военную мощь.

Кроме того, Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы РФ нарастили свою боеспособность и в силах противостоять любому неприятелю. По его словам, европейские замыслы по подрыву экономической и военной мощи России проваливаются.

Также финская активистка Салли Райски, запросившая политическое убежище в России, заявила, что жители Финляндии возмущены тем, что их страну втягивают в конфронтацию с РФ. По словам правозащитницы, граждане не видят смысла во вступлении в Североатлантический альянс.