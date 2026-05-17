17 мая 2026 в 21:09

Экономические успехи Греции впечатлили руководство МВФ

Глава МВФ Георгиева похвалила Грецию за рост экономики

Греция Греция Фото: BAO/imageBROKER.com/Global Look Press
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высоко оценила экономические результаты Греции и темпы восстановления страны после кризиса. На своей странице в соцсети она обратила внимание на рост доходов, инвестиций и экономики республики.

По словам Георгиевой, положительных результатов удалось добиться благодаря последовательным реформам правительства. Также глава МВФ отметила, что Греция смогла эффективно и быстро восстановиться после тяжелого экономического периода.

Государственный долг страны по итогам 2025 года снизился на 8%, добавила она. Согласно опубликованным данным, уровень долга составил 146,1% ВВП.

Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила: ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию. По ее словам, такая ситуация связана с развернувшимся на Ближнем Востоке конфликтом США и Ирана.

До этого в докладе МВФ «Бюджетный вестник», представленном в Вашингтоне, сообщалось, что государственный долг Украины в 2026 году достигнет отметки 122,6% ВВП. Аналитики ожидают, что на пиковое значение показатель выйдет в 2027 году — он достигнет 137,1% ВВП.

