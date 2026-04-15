МВФ спрогнозировал госдолг Украины в 2026 году МВФ: госдолг Украины в 2026 году вырастет до 122,6% ВВП

Государственный долг Украины в 2026 году достигнет отметки 122,6% ВВП, говорится в докладе Международного валютного фонда «Бюджетный вестник», представленном в Вашингтоне. Аналитики МВФ ожидают, что на пиковое значение показатель выйдет в 2027 году — он достигнет 137,1% ВВП.

После этого госдолг перейдет к постепенному снижению: в 2028 году он составит 135,5%, в 2029-м — 131,9%, в 2030-м — 125,7%, а в 2031 году снизится до 119,6% ВВП.

В то же время уровень государственных доходов Украины в текущем и следующем годах сократится до 43,8 и 41,7% от ВВП соответственно. При этом отмечается, что в прошлом году данный показатель составлял 51,2%.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российской экономики на 2026 и 2027 годы — теперь он составляет 1,1% на оба года. В январе МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2026 году лишь в 0,8%.

Прежде зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что рост российской экономики сохраняется даже при снижении инвестиционной активности. По данным регулятора, в 2025 году вложения в основной капитал в реальном выражении оказались на 2,3% ниже уровня 2024 года, тогда как валовый внутренний продукт при этом вырос на 1%.