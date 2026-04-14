14 апреля 2026 в 16:32

МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики

МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026–2027 годах до 1,1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российской экономики на 2026 и 2027 годы — теперь он составляет 1,1% на оба года, следует из доклада организации. В январе МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2026 году лишь в 0,8%.

В России, как ожидается, более высокие цены на сырьевые товары приведут к пересмотру прогноза роста на 2026 год вверх на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем, до 1,1%, ожидается, что эта динамика сохранится и в 2027 году темпы роста также составят 1,1%, — говорится в докладе.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что рост российской экономики сохраняется даже при снижении инвестиционной активности. По данным регулятора, в 2025 году вложения в основной капитал в реальном выражении оказались на 2,3% ниже уровня 2024 года, тогда как валовый внутренний продукт при этом вырос на 1%.

До этого советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что возможность дальнейшего снижения ключевой ставки может быть рассмотрена Банком России на апрельском заседании. Он отметил, что регулятор также не исключает варианта сохранения ставки без изменений и временной паузы в принятии решений.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
