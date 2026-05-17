Раскрыта причина, по которой Германия не может выдворять сирийцев Welt am Sonntag: Германия не может депортировать сирийцев из-за бюрократии

Власти Германии прекратили депортацию сирийских беженцев, включая преступников, по причине отсутствия у них временных удостоверений личности, которые сирийская сторона перестала выдавать, пишет газета Welt am Sonntag. С конца января этот процесс полностью парализован.

По состоянию на конец марта в стране находилось около 11 100 сирийцев, обязанных покинуть Германию. После долгого моратория в декабре 2025-го и январе 2026-го состоялись лишь четыре депортации, и все выдворенные были преступниками. Однако с 21 января федеральная полиция, на которую возложены особые полномочия по Сирии, больше не выдала землям ни одного необходимого для высылки документа.

Глава МВД Гессена Роман Позек подтвердил, что из 533 подлежащих депортации сирийцев ни один не может быть возвращен в краткосрочной перспективе, так как сирийские власти в 2026 году полностью прекратили выдачу временных документов для репатриации. Он призвал Берлин урегулировать этот вопрос на прямых переговорах с Дамаском.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах по масштабному возвращению беженцев. По словам главы правительства, в ближайшие три года порядка 80% из миллиона проживающих в ФРГ сирийцев должны отправиться на родину для ее восстановления.