Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 17:24

Сириец попытался устроить теракт в столице Германии

Силовики задержали планировавшего теракт в столице Германии сирийца

Полиция Германии Полиция Германии Фото: Global Look Press

Гражданина Сирии задержали в районе Нойкельн в Берлине по подозрению в подготовке теракта, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах. Согласно их сведениям, мужчина имел все необходимые компоненты для изготовления взрывных устройств. Задержанного доставили в следственный изолятор.

В субботу спецназ задержал сирийца <…>, подозреваемый Абдалла Р. планировал кровавую расправу, у него были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств, — говорится в публикации.

Уточняется, что задержанный проживал в Берлине сразу по трем адресам. Ему инкриминируется подготовка к совершению тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

Ранее в Краснодарском крае задержали гражданина России, планировавшего теракт на железной дороге по заданию проукраинской террористической организации. Злоумышленник изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования.

До этого силовики пресекли подготовку теракта с захватом заложников в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Фигурант разрабатывал план преступления с апреля по июль 2025 года.

Германия
ФРГ
Берлин
Европа
теракты
Сирия
сирийцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брата британского короля лишат последнего звания
В Зеленоградске разгорелся скандал из-за перевернутых скамеек
Бойцы ВСУ пропали в районе Гуляйполя
Названы страны-конкуренты РФ, у которых Турция стала закупать больше нефти
«Локомотив» не оставил «Салавату» шансов в матче КХЛ
«Спартак» переписал историю женского футбола
Фон дер Ляйен и Каллас рассорил европейский Распутин
На Западе раскрыли, кому выгодны взрывы на НПЗ в Европе
В Латвии случилась вспышка опасной инфекции
Украинские дроны устроили налет на Белгородщину и ранили людей
Стало известно, сможет ли конгресс помешать операции Трампа против картелей
Военэксперт ответил, каких иностранцев ГУР хотело вывезти из Красноармейска
«Опасный путь»: решение фон дер Ляйен привело в ужас европейского политика
Сириец попытался устроить теракт в столице Германии
Россиян предупредили, чем опасно проживание в мегаполисе
Российским школьникам хотят придумать «игры» против интернет-мошенников
Продюсер «Некрокомиккона» стал фигурантом уголовного дела
Стало известно о подготовке США военного плацдарма около Венесуэлы
Чернышенко перечислил главные направления сотрудничества России и Китая
В Раде обратили внимание, кого мобилизуют на Украине
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.