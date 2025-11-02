Сириец попытался устроить теракт в столице Германии

Гражданина Сирии задержали в районе Нойкельн в Берлине по подозрению в подготовке теракта, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах. Согласно их сведениям, мужчина имел все необходимые компоненты для изготовления взрывных устройств. Задержанного доставили в следственный изолятор.

В субботу спецназ задержал сирийца <…>, подозреваемый Абдалла Р. планировал кровавую расправу, у него были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств, — говорится в публикации.

Уточняется, что задержанный проживал в Берлине сразу по трем адресам. Ему инкриминируется подготовка к совершению тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

Ранее в Краснодарском крае задержали гражданина России, планировавшего теракт на железной дороге по заданию проукраинской террористической организации. Злоумышленник изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования.

До этого силовики пресекли подготовку теракта с захватом заложников в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Фигурант разрабатывал план преступления с апреля по июль 2025 года.