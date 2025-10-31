ФСБ схватила краснодарца с зажигательной смесью ФСБ задержала краснодарца по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали гражданина РФ, планировавшего теракт на железной дороге по заданию проукраинской террористической организации, передает ТАСС. По данным ведомства, злоумышленник изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования.

При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления, — отмечается в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый по собственной инициативе связался с представителем террористической организации и по его указанию изготовил зажигательную смесь. В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось предотвратить поджог электрооборудования на железнодорожном транспорте. Пострадавших в результате инцидента нет, возбуждено уголовное дело.

Ранее силовики пресекли подготовку теракта с захватом заложников в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план преступления.