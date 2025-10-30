Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:40

В Ростовской области предотвратили теракт

Правоохранители предотвратили теракт в колонии в Ростовской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Силовики пресекли подготовку теракта с захватом заложников в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, сообщили в СУ СК по региону. По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план преступления.

Довести свой преступный умысел <...> злоумышленник не смог, так как его противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с региональным ГУФСИН, — уточнили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за совершение преступлений похожей направленности. В настоящее время следователи расследуют все обстоятельства, на подозреваемого завели дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).

Ранее в Самарской области полиция арестовала двух подростков, которым предъявлено обвинение в совершении террористического акта на железной дороге. По данным следствия, обвиняемые согласились поджечь железнодорожный трансформаторный шкаф с использованием горючих материалов за 20 тыс. рублей.

